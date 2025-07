Ucrânia abandona Convenção de Ottawa sobre minas antipessoal Decisão busca conter avanços russos em meio a desafios logísticos Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 16h42 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h42 ) twitter

Rússia X Ucrânia: questão das minas 'antipessoal' mostra cinismo dos dois lados, afirma professor

A Ucrânia anunciou sua saída da Convenção de Ottawa, que proíbe a produção e uso de minas antipessoal. O presidente Volodymyr Zelensky havia autorizado a mudança por decreto, justificando que a Rússia nunca assinou o tratado e utiliza essas armas no conflito. A medida visa desacelerar os avanços russos em meio às dificuldades ucranianas para obter suprimentos de artilharia e recrutar soldados.

Ricardo Cabral, analista internacional, comentou sobre o fornecimento de minas antipessoal pelos Estados Unidos à Ucrânia e destacou que muitos países da OTAN mantêm arsenais prontos para uso, apesar de serem signatários do tratado. Ele critica o jogo de acusações entre as nações envolvidas no conflito, onde todos acabam utilizando as mesmas armas.

