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Conferência revisa compromisso entre 196 países

Evento debate a cada dois anos estratégias de proteção e restauração da natureza

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A COP-17 da Biodiversidade (Conferência das Partes), realizada pela ONU (Organização das Nações Unidas), vai reunir representantes de pelo menos 200 países para debater estratégias de proteção e restauração da natureza.

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