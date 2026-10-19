Conferência revisa compromisso entre 196 países

A COP-17 da Biodiversidade (Conferência das Partes), realizada pela ONU (Organização das Nações Unidas), vai reunir representantes de pelo menos 200 países para debater estratégias de proteção e restauração da natureza.



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