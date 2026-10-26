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Dólar dispara nesta segunda-feira (26) com reeleição de Lula

Logo na abertura, cotação registrou alta e ultrapassou R$ 5,60

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A cotação do dólar subiu de R$ 5,03 para R$ 5,49 nesta segunda-feira (26), após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais ir contra as expectativas dos investidores e das pesquisas.

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