Dólar dispara nesta segunda-feira (26) com reeleição de Lula

A cotação do dólar subiu de R$ 5,03 para R$ 5,49 nesta segunda-feira (26), após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais ir contra as expectativas dos investidores e das pesquisas.



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