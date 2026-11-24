A cotação do dólar caiu para R$ 5,85 nesta terça-feira (24), após registrar R$ 6,00 na segunda (23), um valor recorde que não era atingido desde abril de 2025.



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