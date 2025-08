Donald Trump se recusa a opinar sobre expansão israelense em Gaza; veja análise

O presidente norte-americano não quis se manifestar sobre a discussão israelense de expandir as operações em Gaza. Durante uma conversa com repórteres, Donald Trump disse que o foco do governo é aumentar o acesso a alimentos no território palestino.



Em entrevista ao programa Conexão Record News desta quarta-feira (6), Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais, avalia que Trump recua, uma vez que o plano anterior chegou a ser a transformação de Gaza em uma espécie de “Riviera”.



Segundo ele, a mudança acontece em meio às críticas internas a Benjamin Netanyahu, inclusive de nomes importantes como o chefe do Exército e o líder da oposição em Israel.



“70% da população de Israel nesse momento é contrária a essa ocupação da Faixa de Gaza e quer que a guerra acabe”, afirma o professor.