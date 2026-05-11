China se opõe às sanções dos EUA contra empresas do país

O governo chinês manifestou oposição às recentes sanções impostas pelos Estados Unidos a três empresas chinesas. Washington acusa essas empresas de facilitarem operações militares no Irã. Em resposta, um porta-voz do governo da China classificou as medidas como ilegais e unilaterais.



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