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China se opõe às sanções dos EUA contra empresas do país

Alvos teriam facilitado as operações militares do Irã; Pequim prometeu proteger interesses

Conexão Record News|Do R7

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O governo chinês manifestou oposição às recentes sanções impostas pelos Estados Unidos a três empresas chinesas. Washington acusa essas empresas de facilitarem operações militares no Irã. Em resposta, um porta-voz do governo da China classificou as medidas como ilegais e unilaterais.

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