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Netanyahu defende retirada total de urânio enriquecido do Irã

Segundo premiê israelense, ainda existem instalações de enriquecimento que devem ser desmanteladas

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Em entrevista realizada neste fim de semana, o primeiro-ministro de israel, Benjamin Netanyahu, declarou que a guerra no Oriente Médio continua porque ainda resta material nuclear a ser retirado do Irã.

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