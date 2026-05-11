Netanyahu defende retirada total de urânio enriquecido do Irã

Em entrevista realizada neste fim de semana, o primeiro-ministro de israel, Benjamin Netanyahu, declarou que a guerra no Oriente Médio continua porque ainda resta material nuclear a ser retirado do Irã.



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