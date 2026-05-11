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41% dos brasileiros reconhecem crime organizado no bairro

Pesquisa ouviu mais de 2.000 pessoas em 137 municípios do país

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A pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública indica que 41,2% dos brasileiros percebem a presença do crime organizado em suas vizinhanças.

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