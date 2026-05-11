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Tesouro Nacional lança opção de investimento com foco em reserva de energência

Novo produto permite começar a investir com apenas R$ 1; rentabilidade é de R$ 14,5% ao ano

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O Tesouro Nacional anunciou o lançamento de um produto focado em investimento para a reserva de emergência.

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