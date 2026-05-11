Tesouro Nacional lança opção de investimento com foco em reserva de energência
Novo produto permite começar a investir com apenas R$ 1; rentabilidade é de R$ 14,5% ao ano
O Tesouro Nacional anunciou o lançamento de um produto focado em investimento para a reserva de emergência.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Donald Trump e Xi Jinping se encontram nesta semana
Líderes devem falar sobre guerra no Irã, armas nucleares, IA e divergências comerciais
Netanyahu defende retirada total de urânio enriquecido do Irã
Segundo premiê israelense, ainda existem instalações de enriquecimento que devem ser desmanteladas
Kiev e Moscou trocam acusações de violações do cessar-fogo
Autoridades relataram novos ataques e confrontos em campos de batalha no domingo
China se opõe às sanções dos EUA contra empresas do país
Alvos teriam facilitado as operações militares do Irã; Pequim prometeu proteger interesses
41% dos brasileiros reconhecem crime organizado no bairro
Pesquisa ouviu mais de 2.000 pessoas em 137 municípios do país
Irã classifica proposta de paz como 'legítima e generosa'
Donald Trump rejeitou acordo e classificou pedido de Teerã como 'totalmente inaceitável'
Mercado financeiro eleva estimativa de inflação em 2026
Índice passou de 4,89% para 4,91%; projeção foi divulgada nesta segunda (11) pelo Banco Central
Câncer de ovário é o tumor ginecológico mais letal no Brasil
4,4 mil pacientes morreram em 2023, segundo dados do Inca
Rússia e Ucrânia trocam acusações de violação de cessar-fogo
Países do Leste Europeu ainda realizam ataques sem indícios para o fim do conflito
Entenda os motivos que levam os brasileiros ao endividamento
Custo de vida elevado, crédito caro e dependência de financiamentos são alguns fatores
Emirados Árabes permitem passagem de petroleiros clandestinos
Tentativa é escoar petróleo retido no Golfo Pérsico pelo conflito no Oriente Médio
Exportações brasileiras para os EUA caem 11,3% em abril
Vendas para a China avançam 32,5% em relação ao mesmo período do ano passado
Putin estaria pronto para conversar com a União Europeia
Presidente do Conselho Europeu disse acreditar em potencial para negociação
Usuários notam perda de seguidores no Instagram
Meta informa que foi realizado processo rotineiro de remoção de contas inativas