Câncer de ovário é o tumor ginecológico mais letal no Brasil

O câncer de ovário é o tumor ginecológico mais letal entre as mulheres no Brasil. O Inca (Instituto Nacional de Câncer) estima que, entre 2026 e 2028, serão diagnosticados mais de 8.000 novos casos anualmente. Este tipo de câncer ocupa a oitava posição em incidência na população feminina no país.



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