Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Câncer de ovário é o tumor ginecológico mais letal no Brasil

4,4 mil pacientes morreram em 2023, segundo dados do Inca

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O câncer de ovário é o tumor ginecológico mais letal entre as mulheres no Brasil. O Inca (Instituto Nacional de Câncer) estima que, entre 2026 e 2028, serão diagnosticados mais de 8.000 novos casos anualmente. Este tipo de câncer ocupa a oitava posição em incidência na população feminina no país.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • saude
  • cancer
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.