Irã classifica proposta de paz como 'legítima e generosa'

O Irã descreveu a recente proposta de paz para os Estados Unidos como 'generosa e legítima', exigindo o fim da guerra, a suspensão do bloqueio do estreito de Ormuz e a liberação de ativos congelados.



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