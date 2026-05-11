Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Irã classifica proposta de paz como 'legítima e generosa'

Donald Trump rejeitou acordo e classificou pedido de Teerã como 'totalmente inaceitável'

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O Irã descreveu a recente proposta de paz para os Estados Unidos como 'generosa e legítima', exigindo o fim da guerra, a suspensão do bloqueio do estreito de Ormuz e a liberação de ativos congelados.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • estados-unidos
  • donald-trump
  • ira
  • oriente-medio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.