Ministro do Empreendedorismo discute limite de faturamento do MEI

Paulo Henrique Pereira, ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, falou sobre questões importantes para o setor em uma entrevista à RECORD NEWS. Entre os temas abordados estavam a atualização do teto de faturamento dos microempreendedores individuais (MEIs), a reforma tributária e o potencial impacto do acordo entre Mercosul e União Europeia para pequenos negócios.



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