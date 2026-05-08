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Ministro do Empreendedorismo discute limite de faturamento do MEI

Enquadra-se no segmento quem tem receita de até R$ 81 mil por ano

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Paulo Henrique Pereira, ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, falou sobre questões importantes para o setor em uma entrevista à RECORD NEWS. Entre os temas abordados estavam a atualização do teto de faturamento dos microempreendedores individuais (MEIs), a reforma tributária e o potencial impacto do acordo entre Mercosul e União Europeia para pequenos negócios.

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