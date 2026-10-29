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Eleições de Israel oferecem caminho para Netanyahu no poder

Dois partidos ficaram abaixo dos 61 assentos necessários para a maioria no parlamento

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Nas eleições israelenses, os partidos de Benjamin Netanyahu e do adversário da oposição, Gadi Eisenkot, não conseguiram obter a maioria das cadeiras no parlamento.

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