Entenda o papel do Brasil na 31ª conferência climática da ONU
Evento deve mostrar como iniciativas lançadas em 2026 se tornam resultados concretos
O Brasil tem um papel importante na COP 31, realizada na Turquia, com propostas para transformar compromissos climáticos em ações concretas.
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