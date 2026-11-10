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Entenda o papel do Brasil na 31ª conferência climática da ONU

Evento deve mostrar como iniciativas lançadas em 2026 se tornam resultados concretos

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O Brasil tem um papel importante na COP 31, realizada na Turquia, com propostas para transformar compromissos climáticos em ações concretas.

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