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EUA devem organizar reuniões trilaterais com Rússia e Ucrânia ainda este mês

Segundo presidente ucraniano, Washington está em contato com Kiev e Moscou

Conexão Record News|Do R7

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Os Estados Unidos estão organizando uma reunião trilateral com a Ucrânia e a Rússia para o final de outubro. O presidente ucraniano anunciou que Washington está em contato com ambos os países para viabilizar as negociações.

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