Negociações entre Ucrânia e Rússia terminam sem acordo

As negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia em Abu Dhabi, mediadas pelos Estados Unidos, não resultaram em um acordo para encerrar o conflito no Leste Europeu.



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