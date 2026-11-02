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Exame Nacional do Ensino Médio acontece no domingo (8)

Mais de 5 milhões de inscritos vão responder a 45 questões em cada área do conhecimento

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O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) está programado para começar no próximo domingo (8). Veja dicas para se preparar para a prova.

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