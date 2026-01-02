Filha de Kim Jong-un reacende especulações de sucessão do governo norte-coreano

A filha de Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, tem gerado especulações sobre sua possível sucessão ao governo. Ao lado do pai, ela fez uma visita pública ao mausoléu onde estão os restos mortais do avô e bisavô.



