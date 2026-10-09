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IPCA sobe em setembro e volta a superar teto da meta

Conta de luz foi o que mais influenciou os preços; depois passagens aéreas e alimentos

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O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) registrou uma alta de 0,82% no mês de setembro e superou o teto da meta de 4,5% no acumulado do ano.

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