IPCA sobe em setembro e volta a superar teto da meta

O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) registrou uma alta de 0,82% no mês de setembro e superou o teto da meta de 4,5% no acumulado do ano.



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