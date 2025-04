Isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil é 'mais que justa', segundo economista

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (10), o economista Ricardo Buso comenta que a isenção do pagamento de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês é “mais que justa”. O economista explica que, desde a criação do real em 1994, a alíquota mínima do imposto era na faixa de R$ 1.700, referente a cerca de R$ 4.700 atualmente.



Entretanto, Buso se preocupa com a fonte do financiamento para esta isenção . A maioria da população, de acordo com uma pesquisa recente do Datafolha, é a favor da taxação para os mais ricos para compensar esta perda. O problema são as pressões geradas por quem ganha mais de R$ 76 mil sobre o Congresso, que pode ceder a uma redução desta tributação proposta ou até mesmo impor outros impostos para equilibrar as contas do governo.