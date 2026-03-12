Logo R7.com
Israel realiza novos ataques contra grupo Hezbollah

Prédio residencial foi atingido em Beirute, além de alvos no sul do Líbano; sete pessoas morreram

Conexão Record News|Do R7

Israel lançou novos ataques em direção ao Líbano na madrugada desta quinta (12). Segundo as autoridades libanesas, pelo menos 7 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas nos bombardeios em uma região de praia na capital Beirute.

  • Israel
  • Líbano
  • guerra
  • terrorismo

