Israel realiza novos ataques contra grupo Hezbollah

Israel lançou novos ataques em direção ao Líbano na madrugada desta quinta (12). Segundo as autoridades libanesas, pelo menos 7 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas nos bombardeios em uma região de praia na capital Beirute.



