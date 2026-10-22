Meta triplica lucro entre julho e setembro deste ano

O lucro da Meta, empresa dona do Instagram, Facebook e Whatsapp, registrou alta de 264% no terceiro trimestre do ano em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido da big tech foi de US$ 9,86 bilhões. Já a receita foi de US$ 64 bilhões no trimestre, o que equivale a R$ 324 bilhões. Apesar dos valores divulgados, a empresa de Mark Zuckerberg precisou pagar mais de US$ 9 bilhões em um acordo com os estados norte-americanos que relacionaram problemas de saúde mental de crianças e jovens às redes sociais.



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