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Operação da PF na casa de Flávio Bolsonaro é cancelada

STF afirmou que não há mandado de busca e apreensão direcionado ao senador e seus endereços

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Uma operação da Polícia Federal para busca e apreensão em um endereço associado a Flávio Bolsonaro foi cancelada.

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