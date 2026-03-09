Logo R7.com
Otan inicia exercícios militares na região do Ártico

Manobras dão mais ênfase ao papel dos civis no apoio às forças armadas em momento de alta tensão

Conexão Record News|Do R7

A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) começou nesta segunda (9) os exercícios bienais no Ártico. As manobras acontecem próximas à Noruega e à Finlândia, membros da aliança que fazem fronteira com a Rússia.

