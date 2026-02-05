Logo R7.com
Receita Federal arrecada R$ 5 bilhões em 2025 com importações

Governo passou a cobrar imposto de 20% sobre compras internacionais até US$ 50

Conexão Record News|Do R7

A Receita Federal arrecadou o valor recorde de R$ 5 bilhões em imposto de importação em 2025 com as encomendas internacionais.

