Reunião entre Putin e Trump pode selar paz na guerra entre Rússia e Ucrânia? Entenda

“As chances de paz crescem sempre que as principais autoridades envolvidas no conflito [entre Rússia e Ucrânia] se mostram dispostas a negociar”, diz Lier Ferreira, pesquisador do núcleo de estudo dos países Brics da Universidade Federal Fluminense, em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (8).



O líder russo, Vladimir Putin , declarou que pode se encontrar com o presidente americano , Donald Trump, nos próximos dias. No entanto, Putin afirmou que ainda é necessário criar a situação adequada para a participação do ucraniano Volodymyr Zelensky na reunião.



Segundo Ferreira, um primeiro encontro deve servir como um ajuste entre Putin e Trump, para posteriormente possibilitar o ingresso de outras autoridades, principalmente da Europa, no diálogo.