Ucrânia divulga novos detalhes do suposto plano russo para matar Zelensky na Polônia

O governo ucraniano conseguiu interromper um suposto plano russo para assassinar o presidente Volodymyr Zelensky. O atentado aconteceria em 2024, mas a informação só foi divulgada no último mês. O chefe do serviço de segurança do país, Vasyl Maliuk, deu mais detalhes sobre o caso nesta segunda-feira (23).

De acordo com o plano, um, a serviço dass, atiraria em Zelensky durante uma viagem do mandatário à. Malyuk também detalhou que o suspeito usaria um rifle de precisão para atacar o presidente ainda no aeroporto. Além disso, as autoridades também informaram que o homem considerava utilizar um drone com visão em primeira pessoa para atingir o chefe do executivo. Oem abril do ano passado, após denúncias da