Logo R7.com
RecordPlus

Termina nesta quarta (14) prazo para bancos devolverem dinheiro de bets

26,5 milhões de apostadores devem ser beneficiados com cerca de R$ 1,3 bilhão

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O prazo estabelecido pelo governo federal para que os bancos devolvam o dinheiro dos apostadores das plataformas de apostas online termina nesta quarta (14).
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • bets
  • economia
  • brasil
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.