Terroristas do Hamas pedem fim das "agressões" antes de acordo
Premiê israelense afirmou que reconstrução do território começará após desarmamento do grupo
Na primeira reunião do Conselho de Paz de Donald Trump, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, afirmou que a reabilitação da Faixa de Gaza ocorrerá somente após o desarmamento do grupo terrorista Hamas. A organização declarou que a discussão deve garantir os direitos nacionais do povo palestino e pede o fim das agressões de Israel.
