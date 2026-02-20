Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Terroristas do Hamas pedem fim das "agressões" antes de acordo

Premiê israelense afirmou que reconstrução do território começará após desarmamento do grupo

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Na primeira reunião do Conselho de Paz de Donald Trump, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, afirmou que a reabilitação da Faixa de Gaza ocorrerá somente após o desarmamento do grupo terrorista Hamas. A organização declarou que a discussão deve garantir os direitos nacionais do povo palestino e pede o fim das agressões de Israel.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • conexao-record-news
  • hamas
  • donald-trump
  • gaza

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.