Terroristas do Hamas pedem fim das "agressões" antes de acordo

Na primeira reunião do Conselho de Paz de Donald Trump, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, afirmou que a reabilitação da Faixa de Gaza ocorrerá somente após o desarmamento do grupo terrorista Hamas. A organização declarou que a discussão deve garantir os direitos nacionais do povo palestino e pede o fim das agressões de Israel.



