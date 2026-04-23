Turquia tenta retomar negociações entre Rússia e Ucrânia

A Turquia está empenhada em retomar as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Na quarta-feira passada, Kiev solicitou que Ancara sediasse uma reunião com líderes russos. A Turquia mantém boas relações com ambos os lados desde o início do conflito. O presidente turco também discutiu a situação por telefone com o chanceler alemão.



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