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Turquia tenta retomar negociações entre Rússia e Ucrânia

Kremlin afirma que Putin e Zelensky só devem se encontrar para finalizar acordos

Conexão Record News|Do R7

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A Turquia está empenhada em retomar as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Na quarta-feira passada, Kiev solicitou que Ancara sediasse uma reunião com líderes russos. A Turquia mantém boas relações com ambos os lados desde o início do conflito. O presidente turco também discutiu a situação por telefone com o chanceler alemão.

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