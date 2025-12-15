União Europeia anuncia novas sanções contra a Rússia
Medidas visam supostos facilitadores ligados a empresas que gerenciam frota paralela
A União Europeia anunciou novas sanções contra empresas e indivíduos que operam uma frota paralela de petroleiros da Rússia.
Últimas
Política deixa de ser assunto nos grupos de mensagem
Mais da metade dos entrevistados sente receio de emitir opiniões por causa de ambiente "agressivo"
França pede adiamento da votação de países europeus
Comissão europeia rejeitou pedido e defendeu pacto de "importância crucial" com Mercosul
Setor de bares, hotéis e restaurantes sofre grave perdas com apagão em SP
Estimativa da Fhoresp é que prejuízo deve chegar a R$ 100 milhões
Líderes retomam negociações para acordo de paz na Ucrânia
Volodymyr Zelensy diz que há muito trabahlo em andamento, enquanto EUA anunciam progresso
Governo dos EUA vai exigir histórico das redes sociais
Medida afeta cidadãos de 42 países, incluindo aqueles que não precisavam de visto
Kremlin classifica declarações de secretário-geral da Otan como 'irresponsáveis'
Mark Rutte disse que membros da aliança deveriam se preparar para escalada da guerra
Ucrânia deve abrir mão de ingressar na Otan
Em troca, Kiev pede garantias de segurança dos Estados Unidos e aliados europeus
Idoso fica pendurado e por pouco não despenca de telhado de casa de três andares
Policiais foram acionados e conseguiram segurar o homem até a chegada dos bombeiros
Alemanha acusa Rússia de cometer ataques cibernéticos
Ações visavam controle de tráfego aéreo e eleições federais que aconteceram em fevereiro
União Europeia planeja congelar ativos russos indefinidamente
Objetivo é usar dinheiro para conceder empréstimo de 165 bilhões de euros à Ucrânia; proposta ainda passa por votação por maioria qualificada
Apreensão de petroleiro levanta alerta em Cuba
País depende do petróleo bruto e de produtos refinados da Venezuela para grande parte do consumo
EUA oferecem criação de zona econômica livre em Donetsk, na Ucrânia
Acordo iria retirar tropas ucranianas e impedir entrada de soldados russos na região
Brasil é o único país do Brics que não cortou juros em 2025
No bloco das 20 maiores economias do mundo, apenas o Japão não reduziu juros neste ano
Rússia pode não gostar de algumas propostas da Ucrânia enviadas aos Estados Unidos
Plano de paz revisado por líderes europeus foi entregue ao governo norte-americano