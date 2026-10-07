Logo R7.com
RecordPlus

Vice-presidente dos EUA cobra redução no enriquecimento nuclear iraniano

Segundo J.D. Vance, se Irã não deseja arma nuclear, não há necessidade de manter urânio enriquecido

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O vice-presidente dos Estados Unidos pediu que o Irã reduza seu programa de enriquecimento de urânio para encerrar a guerra e reabrir o Estreito de Ormuz.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • estados-unidos
  • ira
  • jd-vance
  • guerra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.