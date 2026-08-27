Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Amarelinha sub-20 chega à Polônia para a disputa do Mundial

Seleção feminina mede forças contra Tanzânia, Canadá e Inglaterra no grupo B

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

A seleção sub-20 já chegou à Polônia para a disputa da Copa do Mundo da categoria.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Copa do Mundo
  • Polônia
  • selecao-brasileira-de-futebol-feminino

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.