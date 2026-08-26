Em cenário paradisíaco no Ceará, sobrinha segue os passos de campeão mundial de kitesurf
Mitu Monteiro treina Linda, que já pratica o esporte há quase dez anos
Sobrinha de criação de Mitu Monteiro, Linda Drera, de 16 anos, treina com um dos maiores nome do kitesurf mundial. Na Praia do Preá, no Ceará, ela divide o mar com a tia Nicole e outros atletas que estão dispostos a entregar tudo no esporte.
Em quase dez anos praticando a modalidade, a adolescente descobriu que força não é o essencial, mas sim técnica, controle e confiança. No começo, teve que superar um susto ao cair da prancha, mas logo venceu o medo.
E ela tem uma vantagem: quem a treina atualmente é uma referência para uma geração de praticantes. "Cada vez que faço algo que não está certo, ele vem e me dá dica", afirma a atleta sobre como seu tio a ensina dentro do mar. Assista!
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Oito clubes seguem vivos na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro
Grêmio carimba vaga na última rodada; São Paulo ultrapassa Corinthians na liderança
Felipe Freitas completa dois anos no comando do Bahia
Treinador construiu trajetória de sucesso e consolidação da equipe no cenário nacional
Ema Modric é anunciada pelo Real Madrid
Jovem de 13 anos deixou o Milan para defender clube onde pai fez história
Goleira e técnica são cruciais para título de Camarões na Copa
Multidão recebeu equipe na capital e fez muita festa pela conquista
Palmeiras recebe proposta por Pati Maldaner
Clube da Arábia Saudita ofereceu equivalente a R$ 4,1 milhões
Natascha retorna após 1 ano e 3 meses fora por lesões no joelho
Goleira das Palestrinas retornou na partida contra o Juventude pelo Brasileirão Feminino
Torcida recebe seleção camaronesa na capital do país
Equipe conquistou o título e vaga para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil
Confira a classificação do Campeonato Brasileiro Feminino após a 16ª rodada
Ferroviária e Bahia se garantiram nas quartas de final de forma antecipada
Jogadoras dos EUA visitam projeto em São Paulo
Atletas da seleção estadunidense interagiram com as jovens e comentaram a experiência
Mais de 730 mil pessoas têm interesse em ingressos para o Mundial Feminino
Além disso, pelo menos 80 mil se inscreveram como voluntários da competição
Jogadora brasileira entra em campo pela primeira vez defendendo o Barça
Kerolin iniciou partida no banco e entrou na reta final do triunfo por 3 a 1
Clube mineiro anuncia a contratação de talento do futebol feminino
Gi Santos estava no Internacional desde janeiro de 2025
Guilherme D'Agostini é o novo coordenador técnico do Inter
Profissional chega para atuar na integração das categorias do futebol feminino
Mirassol tenta surpreender Corinthians no estadual
Equipe está na lanterna e conquistou apenas um ponto no campeonato