Em cenário paradisíaco no Ceará, sobrinha segue os passos de campeão mundial de kitesurf

Sobrinha de criação de Mitu Monteiro, Linda Drera, de 16 anos, treina com um dos maiores nome do kitesurf mundial. Na Praia do Preá, no Ceará, ela divide o mar com a tia Nicole e outros atletas que estão dispostos a entregar tudo no esporte.



Em quase dez anos praticando a modalidade, a adolescente descobriu que força não é o essencial, mas sim técnica, controle e confiança. No começo, teve que superar um susto ao cair da prancha, mas logo venceu o medo.



E ela tem uma vantagem: quem a treina atualmente é uma referência para uma geração de praticantes. "Cada vez que faço algo que não está certo, ele vem e me dá dica", afirma a atleta sobre como seu tio a ensina dentro do mar. Assista!



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