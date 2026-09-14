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Leticia Teles é oficialmente apresentada pelo Al-Qadsiah

Venda da zagueira para o clube saudita é a maior negociação da história das Brabas

Elas com a Bola|Do R7

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A ex-zagueira do Corinthians, Letícia Teles, foi oficialmente anunciada como nova atleta do time árabe Al-Qadsiah na última quinta-feira (10).

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