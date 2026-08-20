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Goleira e técnica são cruciais para título de Camarões na Copa

Multidão recebeu equipe na capital e fez muita festa pela conquista

Elas com a Bola|Do R7

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A seleção feminina de futebol de Camarões foi recebida com grande euforia nas ruas da capital, Iaundé, após conquistar pela primeira vez a Copa Africana de Nações.

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