Goleira e técnica são cruciais para título de Camarões na Copa

A seleção feminina de futebol de Camarões foi recebida com grande euforia nas ruas da capital, Iaundé, após conquistar pela primeira vez a Copa Africana de Nações.



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