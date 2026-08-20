Goleira e técnica são cruciais para título de Camarões na Copa
Multidão recebeu equipe na capital e fez muita festa pela conquista
A seleção feminina de futebol de Camarões foi recebida com grande euforia nas ruas da capital, Iaundé, após conquistar pela primeira vez a Copa Africana de Nações.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Palmeiras recebe proposta por Pati Maldaner
Clube da Arábia Saudita ofereceu equivalente a R$ 4,1 milhões
Natascha retorna após 1 ano e 3 meses fora por lesões no joelho
Goleira das Palestrinas retornou na partida contra o Juventude pelo Brasileirão Feminino
Torcida recebe seleção camaronesa na capital do país
Equipe conquistou o título e vaga para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil
Confira a classificação do Campeonato Brasileiro Feminino após a 16ª rodada
Ferroviária e Bahia se garantiram nas quartas de final de forma antecipada
Jogadoras dos EUA visitam projeto em São Paulo
Atletas da seleção estadunidense interagiram com as jovens e comentaram a experiência
Mais de 730 mil pessoas têm interesse em ingressos para o Mundial Feminino
Além disso, pelo menos 80 mil se inscreveram como voluntários da competição
Jogadora brasileira entra em campo pela primeira vez defendendo o Barça
Kerolin iniciou partida no banco e entrou na reta final do triunfo por 3 a 1
Clube mineiro anuncia a contratação de talento do futebol feminino
Gi Santos estava no Internacional desde janeiro de 2025
Guilherme D'Agostini é o novo coordenador técnico do Inter
Profissional chega para atuar na integração das categorias do futebol feminino
Mirassol tenta surpreender Corinthians no estadual
Equipe está na lanterna e conquistou apenas um ponto no campeonato
Diretor de operações do Mundial Feminino explica pausa no calendário
Futebol masculino também ficará paralisado durante competição no ano que vem
Goleira Karol Alves retorna ao Bragantino
Arqueira assinou contrato com o Massa Bruta até dezembro de 2027
Letícia Ferreira sofre lesão no ombro em treino do Cruzeiro
Atacante é a oitava jogadora no departamento médico das Cabulosas em 2026
Daiane Muniz irá apitar partida do Campeonato Brasileiro
Árbitra da Federação Paulista de Futebol entrará em campo no jogo entre Chapecoense e Bahia