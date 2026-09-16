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Fred Constantino começa trabalho como técnico do Inter

Gurias Coloradas ainda estão na disputa da Copa do Brasil e do Gauchão em 2026

Elas com a Bola|Do R7

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Fred Constantino é o novo técnico da equipe feminina do Internacional. Em entrevista ao Elas com a Bola, ele compartilhou detalhes sobre os planos para a temporada.

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