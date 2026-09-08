Técnico da Ferroviária analisa eliminação precoce em casa
Locomotiva está há dois anos sem chegar à semifinal da competição nacional
O técnico da Ferroviária, Léo Mendes, foi questionado sobre o que falta para a equipe voltar a conquistar grandes títulos no futebol feminino.
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