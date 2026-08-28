Confira a classificação do Campeonato Paulista Feminino
Ferroviária e Palmeiras conquistaram as duas vagas diretas para as semifinais
A rodada decisiva do Campeonato Paulista de Futebol Feminino definiu as primeiras equipes classificadas para as semifinais. Confira!
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