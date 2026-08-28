Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Confira a classificação do Campeonato Paulista Feminino

Ferroviária e Palmeiras conquistaram as duas vagas diretas para as semifinais

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

A rodada decisiva do Campeonato Paulista de Futebol Feminino definiu as primeiras equipes classificadas para as semifinais. Confira!

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • paulistao-feminino
  • futebol-feminino
  • elas-com-a-bola

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.