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Fifa anuncia inscrições abertas para voluntários na Copa do Mundo Feminina 2027

São mais de 6.000 vagas para atuar nas oito cidades-sede da competição

Elas com a Bola|Do R7

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A FIFA iniciou nesta quinta-feira (3) as inscrições para o programa de voluntários da Copa do Mundo Feminina, que ocorrerá no Brasil em 2027.

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