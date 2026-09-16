Logo R7.com
RecordPlus

Tatiele Silveira analisa sorteio e jogo contra o Corinthians

Colo-Colo caiu no grupo do Timão e está na briga pelo título continental

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

Tatiele Silveira, técnica do Colo-Colo feminino, projeta duelo contra o Corinthians e destaca preparação do clube para a Libertadores.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • corinthians
  • colo-colo
  • futebol-feminino
  • libertadores-da-america

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.