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CBF define estádio para jogo na volta das quartas do Campeonato Brasileiro Feminino

Estádio tem capacidade para mais de 16 mil torcedores; venda de ingressos será aberta em breve

Elas com a Bola|Do R7

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A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou que a partida de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino: Corinthians e Cruzeiro jogarão no estádio do Canindé, em São Paulo.

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