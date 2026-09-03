CBF define estádio para jogo na volta das quartas do Campeonato Brasileiro Feminino

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou que a partida de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino: Corinthians e Cruzeiro jogarão no estádio do Canindé, em São Paulo.



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