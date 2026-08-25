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Oito clubes seguem vivos na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro

Grêmio carimba vaga na última rodada; São Paulo ultrapassa Corinthians na liderança

Elas com a Bola|Do R7

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A última rodada do Brasileirão Feminino terminou e definiu os confrontos das quartas de final do campeonato.

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