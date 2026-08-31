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Timão renova com meio-campista colombiana por mais um ano

Colombiana conquistou três títulos e está entre as 20 atacantes que mais atuaram pelo Timão

Elas com a Bola|Do R7

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O Corinthians confirmou a renovação do contrato da meio-campista Gisela Robledo. A colombiana deve permanecer com as Brabas até o fim de agosto de 2027.

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