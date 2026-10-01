Atacante Brendha projeta sequência de carreira

A jogadora Brendha é uma das promessas do Flamengo e da seleção brasileira sub-20. Em entrevista ao programa 'Elas com a Bola', ela compartilhou suas experiências na Copa do Mundo Sub-20 realizada na Polônia.



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