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Confira o sorteio dos grupos da Copinha Feminina 2026

Torneio conta com equipes de todas as regiões do Brasil mais uma vez

Elas com a Bola|Do R7

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A 4ª edição da Copinha Feminina teve seus grupos definidos pela Federação Paulista de Futebol. Este é o principal campeonato de base do futebol feminino no Brasil, com 20 equipes de todas as regiões do país.

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