Conheça os últimos times classificados para a Libertadores Feminina 2026
Conmebol divulga tabela com os dois times colombianos que faltavam
A edição de 2026 da Libertadores Feminina já tem seus grupos definidos. Confira!
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