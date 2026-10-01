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Kings League negocia criação de liga feminina no Brasil

País é um dos principais mercados e primeira edição da competição é planejada para 2027

Elas com a Bola|Do R7

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A Kings League está negociando uma possível criação da liga feminina no Brasil.

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