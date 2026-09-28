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Fifa conclui terceira rodada de inspeções em estádios da Copa do Mundo Feminina

Mais de 100 funcionários realizaram visitas técnicas em oito sedes do torneio

Elas com a Bola|Do R7

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A Fifa finalizou recentemente a terceira rodada de inspeções nos oito estádios que receberão os jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

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