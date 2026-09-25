Timão bate marca de maior público do futebol feminino do Brasil em 2026

O Corinthians garantiu vaga na final do Campeonato Brasileiro Feminino ao vencer o Bahia na última segunda-feira (21). Além da vitória, a equipe alcançou uma importante marca financeira: ultrapassou R$ 900 mil em arrecadação com ingressos vendidos nesta temporada.



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